Двигатель - 1.5L Duratorq-TDCi (55кВт/75л.с.)/1.5L Duratorq-TDCi (67кВт/91л.с.) - Ремень газораспределительного механизма Fiesta 2013.00 (05/2012-) Снятие и установка УВЕДОМЛЕНИЯ: При демонтаже ремня ГРМ нельзя поворачивать коленвал и распредвал. Отключите и снимите аккумулятор. Поднимите автомобиль на подъёмнике. При наличии. Снимите приводной ремень 1.5 Duratorq. УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. Установите специальный инструмент: 303-734 . УВЕДОМЛЕНИЯ: Будьте очень осторожны при обращении с импульсным колесом датчика положения коленчатого вала (CKP). ПРИМЕЧАНИЕ: На этой стадии затяните болт только усилием руки. Снимите оборудование. Используйте специальный инструмент: 303-734 . УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. Проверните коленчатый вал настолько, чтобы поршень №1 встал в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Установите специальный инструмент: 303-732 . ПРИМЕЧАНИЕ: Специальный инструмент можно устанавливать только при правильно установленных фазах газораспределения. Установите специальный инструмент: 303-735 . УВЕДОМЛЕНИЯ: Используйте деревянный брусок для защиты поддона картера при установке упора под двигатель. Общее оборудование: Подкатной домкрат , Деревянный брус ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При обращении со сжатой пружиной необходимо соблюдать предельную осторожность. Ослабить: 1 оборот(ы) Установка ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент. Момент затяжки: 37 Nm ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент. ПРИМЕЧАНИЕ: На этой стадии затяните болт только усилием руки. Установить оборудование станции технического обслуживания: Штифт диаметром 5 мм ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При обращении со сжатой пружиной необходимо соблюдать предельную осторожность. Момент затяжки: 30 Nm Момент затяжки: 55 Nm Момент затяжки: 1: 48 Nm 2: 48 Nm Снять оборудование станции технического обслуживания: Подкатной домкрат , Деревянный брус Снимите специальный инструмент: 303-735 . Снять оборудование станции технического обслуживания: Штифт диаметром 5 мм Снимите специальный инструмент: 303-732 . Момент затяжки: 10 Nm Момент затяжки: 10 Nm УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. Установите специальный инструмент: 303-732 . УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте распределительный вал только по часовой стрелке. ПРИМЕЧАНИЕ: Специальный инструмент можно устанавливать только при правильно установленных фазах газораспределения. Установите специальный инструмент: 303-735 . Установить оборудование станции технического обслуживания: Штифт диаметром 5 мм Снимите специальный инструмент: 303-735 . Снять оборудование станции технического обслуживания: Штифт диаметром 5 мм Снимите специальный инструмент: 303-732 . Момент затяжки: 5 Nm УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. Установите специальный инструмент: 303-734 . УВЕДОМЛЕНИЯ: Допускается использовать только новые болты. Момент затяжки:

Этап 1: 35 Nm

Этап 2: 190° Снимите специальный инструмент: 303-734 . Момент затяжки: 20 Nm Установите приводной ремень аксессуаров. При наличии защиты картера. Момент затяжки: 4 Nm Поставьте на место АКБ.