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Запчасти и ремонт Ford

Замена ремней Ford > Как снять/установить ремень газораспределительного механизма Ford Fiesta 2013 1.5 Дюраторк

Замена ремня ГРМ 1.5 Duratorq TDCi Ford Fiesta 2013

Двигатель - 1.5L Duratorq-TDCi (55кВт/75л.с.)/1.5L Duratorq-TDCi (67кВт/91л.с.) - Ремень газораспределительного механизма Fiesta 2013.00 (05/2012-)

 

 

Снятие и установка
Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование
Специнструмент для замены ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013 
Снятие

УВЕДОМЛЕНИЯ: При демонтаже ремня ГРМ нельзя поворачивать коленвал и распредвал.

  1. Отключите и снимите аккумулятор.
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Поднимите автомобиль на подъёмнике.
  1. При наличии.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Снимите приводной ремень 1.5 Duratorq.
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

    Установите специальный инструмент: 303-734.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Будьте очень осторожны при обращении с импульсным колесом датчика положения коленчатого вала (CKP).

    ПРИМЕЧАНИЕ: На этой стадии затяните болт только усилием руки.

Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Снимите оборудование.
    Используйте специальный инструмент: 303-734.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

    Проверните коленчатый вал настолько, чтобы поршень №1 встал в положение верхней мертвой точки (ВМТ).
    Установите специальный инструмент: 303-732.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. ПРИМЕЧАНИЕ: Специальный инструмент можно устанавливать только при правильно установленных фазах газораспределения.

    Установите специальный инструмент: 303-735.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Используйте деревянный брусок для защиты поддона картера при установке упора под двигатель.

    Общее оборудование: Подкатной домкратДеревянный брус
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При обращении со сжатой пружиной необходимо соблюдать предельную осторожность.

    Ослабить: 1 оборот(ы)
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

Установка

  1. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент.

    Момент затяжки: 37 Nm
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент.

    ПРИМЕЧАНИЕ: На этой стадии затяните болт только усилием руки.

Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Установить оборудование станции технического обслуживания: Штифт диаметром 5 мм
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент.

Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При обращении со сжатой пружиной необходимо соблюдать предельную осторожность.

    Момент затяжки: 30 Nm
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Момент затяжки: 55 Nm
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Момент затяжки:
    1: 48 Nm
    2: 48 Nm
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Снять оборудование станции технического обслуживания: Подкатной домкратДеревянный брус
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Снимите специальный инструмент: 303-735.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Снять оборудование станции технического обслуживания: Штифт диаметром 5 мм
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Снимите специальный инструмент: 303-732.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Момент затяжки: 10 Nm
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Момент затяжки: 10 Nm
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

    Установите специальный инструмент: 303-732.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте распределительный вал только по часовой стрелке.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Специальный инструмент можно устанавливать только при правильно установленных фазах газораспределения.

    Установите специальный инструмент: 303-735.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Установить оборудование станции технического обслуживания: Штифт диаметром 5 мм
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Снимите специальный инструмент: 303-735.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Снять оборудование станции технического обслуживания: Штифт диаметром 5 мм
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Снимите специальный инструмент: 303-732.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Момент затяжки: 5 Nm
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

    Установите специальный инструмент: 303-734.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

  1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Допускается использовать только новые болты.

    Момент затяжки: 
    Этап 1:
    35 Nm
    Этап 2:
    190°
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Снимите специальный инструмент: 303-734.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Момент затяжки: 20 Nm
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Установите приводной ремень аксессуаров.
  1. При наличии защиты картера.
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Момент затяжки: 4 Nm
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013
  1. Поставьте на место АКБ.
 
Замена ремня грм 1.5 Duratorq Ford Fiesta 2013

 

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